Премьер-министр Индии прибыл в Самарканд

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Премьер-министр Индии проведет встречу с президентом Узбекистана, в ходе которой будут обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства.