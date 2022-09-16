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Премьер-министр Индии прибыл в Самарканд

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Премьер-министр Индии проведет встречу с президентом Узбекистана, в ходе которой будут обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнерства.

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