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В Самарканде в честь участников саммита состоялся торжественный прием с салютом (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде вечером 15 сентября главы государств вместе отправились в комплекс «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шелковый путь», сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Здесь в честь визита лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества устроен прием от имени Президента Республики Узбекистан.

Между главами государств состоялась беседа. Отмечено, что Самаркандский саммит проходит на высоком организационном уровне, на двусторонних встречах были достигнуты важные договоренности.

Основные мероприятия в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества состоятся в пятницу, 16 сентября.

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