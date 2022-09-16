Исторические здания в Австралии подсвечиваются цветами монгольского флага

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Австралийским Содружеством.

По случаю годовщины исторические здания Канберры, столицы Австралии, старинное здание парламента и Национальная колокольня в четверг вечером были освещены цветами монгольского флага.

15 сентября 1972 года тогдашний премьер-министр Австралии Гуф Уитлам подписал документ об установлении дипломатических отношений с Монголией. С 1990 года Монголия выбрала либеральную демократию и свободную экономическую систему, и отношения между двумя странами укрепились.

Монголия открыла свое посольство в Канберре в 2008 году. Австралия открыла свое посольство в Улан-Баторе в декабре 2015 года.

Крепнут отношения и связи между гражданами Австралии и Монголии. Стипендиальная программа правительства Австралии предоставила более чем 530 монголам (вместе со своими семьями) возможность учиться в Австралии. Многие из участников сети выпускников, которых ласково называют Моззцами, стали влиятельными членами монгольского парламента, государственными служащими и предпринимателями.

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