Россия готова помочь Таджикистану и Кыргызстану в решении приграничных вопросов

Мария Захарова

CentralAsia (TJ) - Россия внимательно следит за «напряженной» ситуацией на границе Таджикистана и Кыргызстана и призывает обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия готова к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя «богатый российский опыт пограничного размежевания», в том числе с центральноазиатскими соседями.

14 сентября произошли три перестрелки на трех разных участках границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Первые столкновения произошли в местности Булак-Башы Баткенского района близ Воруха. Около 14.00 ПС Кыргызстана сообщила о новой перестрелке на границе с Таджикистаном - теперь уже в местности Как-Сай. В 15:08 началась стрельба в местности Паскы-Арык Баткенского района. Стороны обвинили друг друга в провоцировании стрельбы - по версии кыргызской стороны первыми стрелять начали пограничники Таджикистана, по версии таджикской стороны - первыми огонь открыли военнослужащие КР.

Кыргызская сторона сообщила о ранении 5 человек в результате перестрелок – двоих военнослужащих и троих местных жителей, в том числе 11-летнего ребенка. С таджикской стороны погибли двое таджикских военнослужащих, 11 человек получили ранения - 6 пограничников и 5 местных жителей.

На утро 15 сентября, по данным Погранслужбы КР, обстановка на кыргызско-таджикской границе характеризуется как относительно стабильная. Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано. Ночью стороны завершили отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации.

Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, 519 из них уточнены, остальная часть остается неописанной. Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийской областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что затрудняет работу по определению линии границы. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом нередко применяется и оружие, что приводит к человеческим жертвам.

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