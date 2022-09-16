Китай и Монголия обещают экономическое сотрудничество по стратегии «Пояс и путь» и «Степной путь»

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия заявили об экономическом сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» и стратегии развития «Степной путь» во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина со своим монгольским коллегой Хурэлсух Ухнаа в Самарканде, Узбекистан, в четверг.
Си заявил, что Китай готов укреплять связи между двумя странами в рамках инициативы «Пояс и путь» и стратегии развития «Степной путь», продвигая строительство экономического коридора Китай-Монголия-Россия.
В 2013 году Си предложил инициативу «Пояс и путь» для улучшения региональной связи и экономической интеграции. Стратегия развития «Степной путь», экономический план, представленный Монголией, направлена на расширение торговли с соседними рынками.
Подчеркнув важность глобальных инициатив в области развития и безопасности, Си выразил готовность поддержать рост Монголии. Он сказал, что Китай поддерживает план Монголии «Миллиард деревьев» и готов активно сотрудничать со страной в борьбе с опустыниванием.
Хурэлсух сказал, что Монголия готова развивать сотрудничество с Китаем в таких областях, как торговля, железная дорога и окружающая среда.
Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов развивать традиционную дружбу с Монголией и расширять взаимовыгодное сотрудничество, чтобы вывести китайско-монгольское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый уровень.
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов активизировать обмен опытом с Монголией в области управления.
Хурэлсух сказал, что всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами является образцовым, поскольку их традиционная дружба крепнет.
Он также поблагодарил Китай за помощь в сдерживании пандемии COVID-19, назвав это большим вкладом в защиту здоровья людей в Монголии.
По его словам, Монголия твердо придерживается политики одного Китая и решительно выступает против вмешательства любой страны во внутренние дела Китая, поскольку вопросы, связанные с Тайванем, Синьцзяном и Тибетом, являются внутренними делами Китая.
В ноябре 2014 г. Монголия заявила о намерении осуществить проект «Степной путь», чтобы, используя свои географические преимущества, дать толчок развитию транспорта и торговли, поднять экономику страны. «Степной путь» включает 5 конкретных проектов, общей стоимостью 50 млрд. долларов США. Среди них строительство скоростной автотрассы протяженностью 997 км, которая соединит Монголию, Россию и Китай; прокладка новых ЛЭП протяженностью 1100 км, расширение имеющихся железнодорожных путей и трубопроводов. Монгольское правительство считает, что проект «Степной путь» откроет множество коммерческих возможностей для районов, расположенных вдоль новых транспортных магистралей, выведет на новый уровень реконструкцию производственных предприятий. Получат прямую выгоду и пойдут на подъем ведущие отрасли: энергетика и горнодобывающая промышленность. Руководители Китая и Монголии неоднократно заявляли о том, что программа «Пояс и путь» и проект «Степной путь» во многом соприкасаются и отвечают интересам совместного развития сторон.