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Азербайджан увеличит расходы на оборону почти на 5%
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Азербайджан в 2023 году увеличит расходы бюджета на оборону и национальную безопасность до 5,32 млрд манатов (более $3,1 млрд). Это на 4,6% больше, чем годом ранее, следует из данных министерства финансов страны.

Ведомство сообщило, что доходы бюджета республики в следующем году должны составить 30,72 млрд манатов ($18 млрд). Расходы предварительно оцениваются в 33,3 млрд манатов ($19,5 млрд).

В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения на границе. С обеих сторон погибли 176 военных. 15 сентября Ереван объявил о достижении перемирия с Баку. Вечером того же дня миссия ОДКБ прибыла в Армению для оценки обстановки в зоне эскалации.

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