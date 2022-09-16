США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

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CentralAsia (CA) - США анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму до $600 млн. В него войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, 36 тыс. боеприпасов для 105-миллиметрых артиллерийских орудий, 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и 4 противоартиллерийских радара, сообщает Пентагон.

Кроме того, на Украину поставят 4 грузовика и 8 прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения.

В общей сложности Соединенные Штаты предоставили Киеву около $15,8 млрд военной помощи с момента прихода к власти президента Джо Байдена. С 2014 года Украине получила около $17,9 млрд га военные нужды и более $15,1 млрд — с начала российской военной операции.

Об очередном оказании военной помощи Украине ранее объявил Байден.

В середине сентября американское Минобороны сообщало, что с начала военных действий в Украине в конце февраля Вашингтон передал Киеву 140 артиллерийских систем и 660 тыс. снарядов и ракет к ним; 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями (ПТРК); 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК); 15 вертолетов; 38 радаров; 10,2 тыс. автоматов и пистолетов; около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия; 18 патрульных катеров.