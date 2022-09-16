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В Казахстане за сутки выявили 150 случаев COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 29;

в Акмолинской области – 24;

в Карагандинской области – 17;

в Костанайской области – 16;

в городе Алматы – 16;

в ЗКО – 14;

в Актюбинской области – 6;

в СКО – 6;

в Павлодарской области – 5;

в Улытауской области – 4;

в Атырауской области – 3;

в Мангистауской области – 3;

в ВКО – 2;

в Кызылординской области – 2;

в Абайской области – 1;

в Жетысуской области — 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.

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