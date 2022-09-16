В Казахстане за сутки выявили 150 случаев COVID
- Азия и мир, общество
- 10:33, 16 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 29;
в Акмолинской области – 24;
в Карагандинской области – 17;
в Костанайской области – 16;
в городе Алматы – 16;
в ЗКО – 14;
в Актюбинской области – 6;
в СКО – 6;
в Павлодарской области – 5;
в Улытауской области – 4;
в Атырауской области – 3;
в Мангистауской области – 3;
в ВКО – 2;
в Кызылординской области – 2;
в Абайской области – 1;
в Жетысуской области — 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 392 259 случаев.
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