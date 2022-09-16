Парламент Казахстана одобрил однократный 7-летний президентский срок и переименование столицы в Астану

CentralAsia (KZ) - Депутаты парламента Казахстана 16 сентября сразу в двух чтениях одобрили проект переименования столицы. Также они поддержали проект конституционных поправок об изменении президентского срока.

Министр юстиции Канат Мусин выступил с законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», который сносит поправки в пять статей Конституции.

Согласно им, срок президентства в Казахстане увеличится с 5 до 7 лет, а право избираться сократят до одного срока.

Также депутаты рассмотрели проект переименования столицы. Городу Нур-Султан вернут название Астана.

«Вопрос переименования столицы широко обсуждался обществом, поднимался во время проведения референдума. Данное предложение депутатов группы «Жана Казахстан было включено в проект закона. Предусмотренные конституционные новеллы позволят реализовать политические инициативы главы государства и депутатов. Прошу поддержать», — сказал министр.

Также в Казахстане увеличат срок полномочий судей Конституционного суда до восьми лет. Право быть избранным повторно ограничат.

Депутаты обеих палат парламента, выступая в заседании поддержали предложение Минюста.

15 сентября прошли публичные слушания, на которых местные депутаты и общественные активисты поддержали переименование.

С докладом выступил министр юстиции Казахстана Канат Мусин. По его словам, семилетний одинарный президентский срок — частая практика во многих развитых странах.

В 2019 году переименование столицы обошлось городскому бюджету в 30 млн тенге. Возврат старого названия, как заверил Каналимов, будет стоить дешевле благодаря цифровому документообороту.

Также отмечено, что подавляющее большинство казахстанцев в интернете выступили за возвращение столице прежнего названия.

В сентябре, после послания президента Токаева, депутаты мажилиса предложили вернуть столице прежнее название. Свою инициативу они изложили в письме главе государства.

Ранее столица Казахстана меняла своё название пять раз. В 1832 году город получил название Акмолинск, в 1961-м его переименовали в Целиноград, с 1992 года столица носила имя Акмола, в 1998 город стал Астаной, а в 2019 Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны в Нур-Султан.

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