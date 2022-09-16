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Монгольский буддийский монастырь и ступа будут установлены в Буддхаванаме в Хайдарабаде

CentralAsia (MNG) -  Посол Монголии в Индии Ганболд Дамбажав и государственный министр туризма и культуры Шринивас Гоуд провели в четверг встречу, чтобы обсудить создание монгольского буддийского монастыря и ступы в Буддхаванаме недалеко от Нагарджунасагара.

В своем твите министр сказал: «Г-н. Ганболд Дамбажав, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Индии, посетил сегодня в резиденции министров и попросил выделить землю в Буддхаванаме для строительства монгольского буддийского монастыря и ступы». На встрече также присутствовали Маллепалли Лакшмайя, специальный сотрудник компании Buddhavanam and Sanjay Dash и Sakshi Ohhh из компании 7 Islands Brand and Business Consultancy.

Во время своего визита в Буддхаванам вместе с несколькими другими официальными лицами в среду Ганболд Дамбажав сказал, что, по его мнению, в этом духовном месте должно быть некоторое монгольское присутствие либо в виде образовательных учреждений, либо в виде ступы. Буддаванам, тематический парк буддийского наследия, раскинувшийся на 274 акрах в Нагарджунасагаре и разработанный правительством Теланганы, потратившим 1 миллиард рупий, является крупнейшим центром буддийского туризма в Азии.

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