Премьер-министр встретился с крупными киностудиями, чтобы обсудить развитие киноиндустрии Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с крупными голливудскими студиями и кинокомпаниями, чтобы обсудить, как они могут работать вместе для дальнейшего развития и продвижения монгольской киноиндустрии на международном уровне.

Среди участников встречи были высокопоставленные представители HBO, Netflix, Paramount Pictures и Warner Brothers, которые прибыли в Улан-Батор по приглашению министра культуры Монголии Номин Чинбат.

Открывая встречу, премьер-министр рассказал об усилиях правительства по развитию творческих индустрий Монголии в рамках укрепления и диверсификации экономики страны. Развитие творческих отраслей является ключевой частью новой политики восстановления Монголии и предоставляет возможности для создания нового, независимого источника роста вдали от добычи полезных ископаемых.

Премьер-министр подчеркнул готовность правительства создать в Монголии благоприятные условия для съемок, чтобы вывести киноиндустрию на новый уровень. Закон Монголии о поддержке кинематографии был принят в 2021 году и начал применяться в начале 2022 года.

Закон ввел конкурентные стимулы, в том числе программу возмещения затрат на производство фильмов, чтобы помочь крупным мировым производствам и студиям создавать рабочие места и наращивать потенциал, привлекая больше инвестиций в Монголию, увеличивая туризм и повышая осведомленность об уникальном наследии страны.

Визит ведущих руководителей кинематографии совпадает с «FAM TOUR-2022», инициативой, совместно организованной Министерством культуры Монголии и Монгольским Национальным советом по кинематографии для продвижения стимулов, доступных для съемок в Монголии, а также деятельность Совета и прекрасную природную среду Монголии. Проходит с 14 по 19 сентября.

Во время своего визита в Монголию, который продлится до 19 сентября, руководители киноиндустрии встретятся с монгольскими кинематографистами, режиссерами, продюсерами и художниками, в том числе с Nomadia Pictures и звукозаписывающей студией мирового класса B Production. Они также посетят монгольский кочевой туристический лагерь и увидят конное трюковое шоу в национальном парке Тэрэлж.

Выступая по итогам встречи, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сказал: «Креативные индустрии Монголии могут стать одной из основных опор нашей экономики, и укрепление нашего партнерства с этими ведущими кинокомпаниями является ключом к достижению прогресса в этой области в рамках нашей новой политики восстановления.

«Я с нетерпением жду нашей совместной работы в будущем и того, что в ближайшие годы все больше студий решат работать в Монголии, что поможет нашей киноиндустрии прочно закрепиться на карте».

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