Началось заседание Саммита Совета глав государств ШОС в узком составе

CentralAsia (CA) - Конгресс-центре Самарканда началось заседание Саммита Совета глав государств ШОС в узком составе. В нем принимают участие:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото участников Саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Фото прибывать в Конгресс-центр лидеров стран-членов ШОС:

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Один из главных вопросов саммита – расширение числа государств-партнеров. На саммите будет одобрено решение о принятии в организацию 6 новых партнеров по диалогу, причем 4 из них – это арабские страны.

В клубе ШОС состоят:

4 государства с ядерным потенциалом,

2 страны с самым многочисленным населением на планете,

2 самых больших потребителя энергии в мире,

2 постоянных члена Совбеза ООН,

3 из 5 стран БРИКС.