Генсек ОДКБ переговорил с секретарями Советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана
- Кыргызстан, происшествия
- 12:24, 16 сентября 2022
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Станислав Зась
CentralAsia (KG) - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 16 сентября провел телефонные переговоры с секретарем Совета безопасности Кыргызстана Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе, которое произошло сегодня утром. Об этом сообщает ОДКБ.
В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем, говорится в сообщении.
На границе Кыргызстана и Таджикистана 14 сентября произошло несколько перестрелок.
Сегодня, 16 сентября, ситуация обострилась, идет обстрел.
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