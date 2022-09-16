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Генсек ОДКБ переговорил с секретарями Советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана
Станислав Зась
Станислав Зась

CentralAsia (KG) -  Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 16 сентября провел телефонные переговоры с секретарем Совета безопасности Кыргызстана Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода в связи с резким обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе, которое произошло сегодня утром. Об этом сообщает ОДКБ.

В ходе переговоров стороны высказали необходимость немедленного прекращения огня и проведения переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем, говорится в сообщении.

На границе Кыргызстана и Таджикистана 14 сентября произошло несколько перестрелок.

Сегодня, 16 сентября, ситуация обострилась, идет обстрел.

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