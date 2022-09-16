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ISW: Украинские войска продолжают контрнаступление на востоке Украины(карта военных действий в Украине)
// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 15 на 16 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские силы продолжают контрнаступательные операции на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии тылового обеспечения в восточной части Харьковской, северной Луганской и восточной Донецкой областях.

Выводы института:

Кремль отвечает на поражение вокруг Харьковской области, удваивая крипто-мобилизацию, а не создавая условия для всеобщей мобилизации.

Российские и украинские источники сообщили о наземных атаках украинских войск к северо-западу от Харькова, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области.

Российские войска проводят наземные атаки и укрепляют позиции на восточной оси.

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