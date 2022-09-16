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Токаев выступил на заседании саммита Совета глав государств ШОС в узком составе

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана выступил на заседании саммита Совета глав государств ШОС в узком составе. ОБ этом передает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении Токаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде.

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Также на заседании выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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