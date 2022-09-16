экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана анонсировал расширение партнерства ШОС
Предыстория: Кто из президентов приехал на саммит ШОС в Самарканд? Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в организации.

Также сегодня будет подписан меморандум о вступлении Ирана, а Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по диалогу.

В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.

В саммите принимают участие лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Монголия освободит цементную продукцию от импортных пошлин до конца 2022 года
  • Началось заседание саммита Совета глав государств ШОС в узком составе
  • Inflight Dublin подписывает трехлетнее партнерство с MIAT Mongolian Airlines


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com