Президент Узбекистана анонсировал расширение партнерства ШОС

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил о начале процедур по предоставлению Белоруссии членства в организации.

Также сегодня будет подписан меморандум о вступлении Ирана, а Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма получат статус партнеров по диалогу.

В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.

В саммите принимают участие лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций.

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