Число вышедших из гражданства Туркменистана в 2021 году выросло на треть, - СМИ

CentralAsia (TM) - За 2021 год от гражданства Туркменистана отказались 404 человека, в то время как в 2020 году этот показатель составлял 319 человек. В первом полугодии 2022 года с туркменским гражданством распрощались уже 263 человека. Поименные списки бывших граждан оказались в распоряжении turkmen.news.

В 2021 году тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов дважды, в мае и ноябре, удовлетворял прошения о выходе из гражданства. Весной в список вошли 190 человек, осенью — 214 человек. Годом ранее прошение удовлетворялось только один раз — в мае.

Большинство вышедших из гражданства в 2021 году — русские. Их насчитывается 154 человека. На втором месте находятся 77 казахов, на третьем — 53 туркмена, на четвертом — 26 армян, на пятом — 20 украинцев, на шестом — 17 азербайджанцев, на седьмом — 11 узбеков. Также гражданами Туркменистана перестали быть по шесть персов, лезгинов и татар, по пять немцев и уйгуров, по четыре корейца и турка, три еврея, два осетина и по одному гагаузу, даргинцу, каракалпаку, цыгану и афганцу.

Сердар Бердымухамедов, ставший президентом в марте 2022 года, утвердил список из 263 вышедших из гражданства в мае. В перечень вошли 89 русских, по 49 туркменов и казахов, 23 армянина, 13 азербайджанцев, 12 узбеков, девять татар, по три курда и беларуса, по два молдаванина и лакца, по одному иранцу, уйгуру, грузину, еврею, каракалпаку, лезгину, турку, осетину и украинцу.

Также в распоряжении turkmen.news оказался список людей, в сентябре 2021 года получивших гражданство Туркменистана. В этот перечень входит сразу 2656 человек. Однако это не означает, что в Туркменистан эмигрирует больше людей, чем покидает страну. Просто решения о приеме в гражданство принимаются намного реже, люди попадают в эти списки большими «порциями». Многим из тех, кто в 2021 году наконец получил туркменский паспорт, пришлось ждать этого решения десятилетиями.

Большинство вошедших в гражданство — узбеки. Их насчитывается 1772, то есть больше половины списка. Этническим узбекам трудно получить гражданство, многие из них приехали в Туркменистан едва ли не сразу после распада СССР, но положительного решения дождались только теперь. Впрочем, этническим туркменам тоже приходится непросто: их в списке 746. Также в список вошли 28 азербайджанцев, 27 русских и незначительное количество (в общей сложности менее ста) представителей других национальностей.

Любопытно, что среди принятых в гражданство есть семеро детей 2021 года рождения, по 13 детей 2020 и 2018 годов рождения и 29 детей — 2017 года рождения. То есть, пока прибывшие в страну переселенцы ожидают получения гражданства, у них успевают родиться дети, которые затем становятся гражданами вместе с родителями.

Для сравнения, среди тех, кто был лишен гражданства в 2022 году, есть двое детей 2021 года рождения. Но оба они родились уже на исторической родине, в Казахстане и Азербайджане. Также гражданства лишилась девочка туркменской национальности, родившаяся 31 декабря 2020 года на территории Германии. Видимо, эти дети, родившиеся сразу после эмиграции родителей, изначально автоматически были признаны гражданами Туркменистана, но их семьи сразу подали прошения об упразднении этого статуса.

Что же касается взрослых, то среди лишенных гражданства в 2022 году насчитывается 59 человек 2010-х годов рождения, 37 человек — 2000-х, 39 человек — 1990-х, 65 человек — 1980-х годов рождения, 37 человек — 1970-х, 13 человек — 1960-х, восемь человек — 1950-х и два человека 1940-х годов рождения.

Численность населения Туркменистана на данный момент неизвестна. По официальной версии, этот показатель превышает 6 миллионов человек. Однако независимые источники неоднократно заявляли, в том числе со ссылкой на неопубликованные данные переписи населения 2012 года, что реальное количество проживающих в Туркменистане едва ли не вдвое меньше.