Глава Китая Си Цзиньпин пропустил ужин с другими участниками ШОС

CentralAsia (UZ) - Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в соответствии с ограничениями по коронавирусу в его делегации, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана. Саммит проходит в узбекском Самарканде.

Главы Китая не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

Это первая зарубежная поездка для 69-летнего Си Цзиньпина с начала пандемии коронавируса, уточняет агентство. 14 сентября лидер Китая до приезда в Узбекистан посетил Казахстан с государственным визитом.