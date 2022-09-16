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В столкновениях с Азербайджаном погибли 135 армянских военных, - Пашинян
Премьер-министр Армении Н.Пашинян
Премьер-министр Армении Н.Пашинян
Продолжение: Минобороны Азербайджана заявило о гибели 71 военного за время эскалацииПредыстория: Пашинян заявил о 105 погибших и об обращении к ОДКБ за военной помощью

CentralAsia (CA) -  С 13 сентября в военных столкновениях с Азербайджаном погибли 135 военных Армении, сообщил премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Он добавил, что данные не окончательные и в Армении пока не собираются вводить военное положение. По его словам, граждане, которые хотят присоединиться к обороне страны, могут сделать это добровольно, обратившись в военные комиссариаты.

«Обстановка и на данный момент на границах напряженная. На уровне Совета безопасности мы обсудили целесообразность введения военного положения и пришли к решению, что на данный момент мы пока не должны принимать такое решение»,— сказал он.

Пашинян также провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном о развитии конфликта, сообщила пресс-служба правительства Армении.

Во время переговоров Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с обращением Армении в ОДКБ по ст. 4-й из-за эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, с Энтони Блинкеном и Эмманюлем Макроном – обращение Армении в Совет безопасности ООН.

Пашинян также сообщил лидерам, что обстановка на границе остается напряженной, хотя на данный момент «на границе относительно спокойно». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина прошел поздно ночью.

В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана произошли боестолкновения на границе. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ направила свою миссию для оценки обстановки на границе, но отказалась отправлять свои войска. Миссия прибыла в страну в ночь на 16 сентября. 15 сентября в Ереване объявили о достижении перемирия с Баку.

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