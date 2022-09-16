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Правительство Туркменистана заказало новый итальянский вертолет, - СМИ

CentralAsia (TM) -  11 сентября в немецком городе Нюрнберг местные фотографы воздушных судов зафиксировали прилет нового вертолета AgustaWestland AW-139, предназначенного для правительственного флота Туркменистана.

По информации источника turkmen.news, вертолет с бортовым номером EZ-P717 прибыл в Германию на дозаправку из лондонского аэропорта Stansted, где он как раз проходил «тюнинг» — оформление салона.

В «президентском» флоте Туркменистана уже имеется несколько VIP-вертолетов, и как минимум один из них — тоже итальянский AgustaWestland AW-139 с бортовым номером EZ-P716. Скорее всего, именно на этой машине Сердар Бердымухамедов облетал новостройки Ашхабада. Также в его распоряжении есть Sikorsky S-92A.

После смерти первого президента Сапармурата Ниязова его преемник Гурбангулы Бердымухамедов продал его личный самолет Boeing-767-300ER президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Стоимость нового AgustaWestland — не менее 15 миллионов долларов (а VIP-оформление обходится еще в несколько миллионов), - отмечает издание.

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