Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо

CentralAsia (CA) - Папа Римский Франциск считает «морально приемлемым» снабжение странами Запада оружия для Украины, поскольку это осуществляется в целях самозащиты. Об этом Франциск заявил во время пресс-конференции 15 сентября, возвращаясь с религиозного саммита в Казахастане.

«Это – политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности», – так Папа Римский ответил на вопрос о том, как он оценивает поставки западного оружия в Украину.

«Самооборона – не только законная, но и выражение любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит это. Те, кто защищают, – любят», – добавил понтифик.

Папа Римский добавил, что безнравственным решение о поставках оружия может стать тогда, если его «намерение – провоцировать еще больше войны или продать оружие или избавиться от оружия, которое не нужно».

Высказался Франциск и о возможных переговорах Украины и России. По его мнению, диалог вести тяжело, но отвергать его не следует.

«Я бы не исключал диалог с любым государством, находящимся в состоянии войны, даже если это агрессор… Иногда приходится вести и такой диалог. Приходится, как ни хочется», – сказал он.

Папа Римский прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом - с 13 по 15 сентября. Согласно программе, он встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества, присутствовал на пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряде встреч с некоторыми другими религиозными лидерами, провел молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибыли в столицу Казахстана.