Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив на саммите ШОС

CentralAsia (UZ) - На расширенном заседании саммита ШОС 16 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив, направленных на расширение разных сфер сотрудничества между государствами-участниками Организации.

Мирзиёев предложил:

сформировать общее пространство промышленной и технологической кооперации на основе запуска Нового экономического диалога ШОС;

провести в Узбекистане неделю делового партнерства регионов ШОС;

создать Альянс специальных экономических зон стран ШОС;

провести в 2023 году в Самарканде на базе индустриальной зоны Узбекистан-ШОС первую встречу руководителей администраций специальных зон ШОС;

проводить ежегодно большую торговую ярмарку стран ШОС и создать на ее базе единую электронную платформу;

разработать в рамках ШОС общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности;

провести в 2023 году Международную конференцию по продовольственной безопасности;

создать при поддержке ООН межрегиональный центр по взаимосвязанности в Ташкенте;

провести в 2023 году первый Транспортный форум ШОС в Узбекистане;

создать климатический совет ШОС;

повысить эффективность РАТС ШОС путем налаживания практики ежегодных выездных заседаний Совета РАТС ШОС для оценки ситуации в странах ШОС;

создать площадку для борьбы с киберпреступностью;

учредить специальный фонд гуманитарной поддержки Афганистана в Термезе;

учредить дополнительные форматы в рамках ШОС (Форум ректоров университетов, Дни культуры, спортивные мероприятия и универсиады);

запустить цифровые площадки межкультурного диалога (виртуальные музеи, научные видеоконференции);

объявить 2023 год Годом развития туризма на пространстве ШОС.

В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.

В саммите принимают участие лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций.