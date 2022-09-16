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Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив на саммите ШОС

CentralAsia (UZ) -  На расширенном заседании саммита ШОС 16 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив, направленных на расширение разных сфер сотрудничества между государствами-участниками Организации.

Мирзиёев предложил:

  • сформировать общее пространство промышленной и технологической кооперации на основе запуска Нового экономического диалога ШОС;
  • провести в Узбекистане неделю делового партнерства регионов ШОС;
  • создать Альянс специальных экономических зон стран ШОС;
  • провести в 2023 году в Самарканде на базе индустриальной зоны Узбекистан-ШОС первую встречу руководителей администраций специальных зон ШОС;
  • проводить ежегодно большую торговую ярмарку стран ШОС и создать на ее базе единую электронную платформу;
  • разработать в рамках ШОС общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности;
  • провести в 2023 году Международную конференцию по продовольственной безопасности;
  • создать при поддержке ООН межрегиональный центр по взаимосвязанности в Ташкенте;
  • провести в 2023 году первый Транспортный форум ШОС в Узбекистане;
  • создать климатический совет ШОС;
  • повысить эффективность РАТС ШОС путем налаживания практики ежегодных выездных заседаний Совета РАТС ШОС для оценки ситуации в странах ШОС;
  • создать площадку для борьбы с киберпреступностью;
  • учредить специальный фонд гуманитарной поддержки Афганистана в Термезе;
  • учредить дополнительные форматы в рамках ШОС (Форум ректоров университетов, Дни культуры, спортивные мероприятия и универсиады);
  • запустить цифровые площадки межкультурного диалога (виртуальные музеи, научные видеоконференции);
  • объявить 2023 год Годом развития туризма на пространстве ШОС.

В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.

В саммите принимают участие лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций.

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