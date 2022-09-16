Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив на саммите ШОС

- Узбекистан, общество
- 14:50, 16 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - На расширенном заседании саммита ШОС 16 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив, направленных на расширение разных сфер сотрудничества между государствами-участниками Организации.
Мирзиёев предложил:
- сформировать общее пространство промышленной и технологической кооперации на основе запуска Нового экономического диалога ШОС;
- провести в Узбекистане неделю делового партнерства регионов ШОС;
- создать Альянс специальных экономических зон стран ШОС;
- провести в 2023 году в Самарканде на базе индустриальной зоны Узбекистан-ШОС первую встречу руководителей администраций специальных зон ШОС;
- проводить ежегодно большую торговую ярмарку стран ШОС и создать на ее базе единую электронную платформу;
- разработать в рамках ШОС общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности;
- провести в 2023 году Международную конференцию по продовольственной безопасности;
- создать при поддержке ООН межрегиональный центр по взаимосвязанности в Ташкенте;
- провести в 2023 году первый Транспортный форум ШОС в Узбекистане;
- создать климатический совет ШОС;
- повысить эффективность РАТС ШОС путем налаживания практики ежегодных выездных заседаний Совета РАТС ШОС для оценки ситуации в странах ШОС;
- создать площадку для борьбы с киберпреступностью;
- учредить специальный фонд гуманитарной поддержки Афганистана в Термезе;
- учредить дополнительные форматы в рамках ШОС (Форум ректоров университетов, Дни культуры, спортивные мероприятия и универсиады);
- запустить цифровые площадки межкультурного диалога (виртуальные музеи, научные видеоконференции);
- объявить 2023 год Годом развития туризма на пространстве ШОС.
В узбекском Самарканде 15 и 16 сентября проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации.
В саммите принимают участие лидеры 14 стран и главы 10 международных организаций.
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