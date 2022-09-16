Путин обратился к ООН для снятия ограничений на российские удобрения

CentralAsia (CA) - Еврокомиссия (ЕК) должна снять ограничения на экспорт российских удобрений на рынки развивающихся и беднейших стран, Россия просит ООН повлиять в этом вопросе на ЕК, заявил президент России Владимир Путин во время заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин рассказал, что Россия приветствует снятие санкций с удобрений, о котором Еврокомиссия сообщила в своем разъяснении от 10 сентября. Однако отказ от ограничений коснулся только государств-членов Евросоюза, то есть только они могут приобретать российские удобрения, сказал Путин. «А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?», — спросил Путин.

«Пользуясь присутствием заместителя генерального секретаря ООН, прошу повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно, дискриминационные», — заявил российский президент.

Путин также подтвердил намерение России бесплатно передать развивающимся странам 300 тыс. тонн российских удобрений, скопившихся в европейских портах.

«Позавчера я проинформировал господина Гутерриша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны»,— сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Россия наращивает экспорт зерновых культур на мировые рынки. В этом году объем экспортируемого зерна составил 30 млн тонн, в следующем году планируется увеличить поставки до 50 млн тонн. «В основном 90% российского продовольствия идет на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки»,— добавил он.