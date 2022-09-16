В России растет заболеваемость коронавирусом — 59 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - В России выявлено 59 035 новых случаев COVID-19, скончались 110 пациентов. Количество госпитализаций за сутки составило 4 178 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%, передает оперативный штат.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте, снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 56 126 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 909. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 9-10 марта, когда выявлялось около 60 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 110 человек, накануне сообщалось о 99 умерших. При этом, число умерших от COVID-19 за сутки в РФ продолжает расти и приблизилось к значениям середины мая.

«Выздоровели за сутки 50 020 человек, или на 0,5% больше в сравнении с 15 сентября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 324 039 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 385 837 умерших и 19 294 876 выздоровевших.