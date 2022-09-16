В Украине выявили первый случай заражения оспой обезьян

- Азия и мир, общество
- 15:27, 16 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В Украине 15 сентября подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Заболевший госпитализирован, болезнь протекает у него в легкой форме.
По данным ведомства, пациент заверил, что не контактировал с больными оспой обезьян и не выезжал за границу. Медики считают, что зараженный был инфицирован в одном из крупных городов Украины.
«Из симптомов заболевания у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле. В целях сохранения комфорта пациента область регистрации случая не приводится»,— добавили в министерстве.
На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян.
Оспа обезьян - инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.