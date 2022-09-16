Нурсултан Назарбаев посетил главную мечеть Нур-Султана. Фото

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил намаз в главной мечети Нур-Султана. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Сегодня Нурсултан Назарбаев посетил главную мечеть столицы для совершения пятничного намаза. В ходе посещения первый президент Казахстана поприветствовал высокого гостя Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Верховного имама университета «Аль-Азхар» Ахмеда ат-Тайеба» – говорится в сообщении.

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Открытие данной мечети состоялось 2 августа. Назарбаев лично присутствовал на мероприятии.

Главной мечеть столицы считается самой большой не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, расположена в столице на проспекте Мангилик Ел недалеко от ЭКСПО и ТРЦ Mega Silk Way.

Территория мечети занимает почти 10 га. К зданию ведет длинная площадь с клумбами, лавочками и поющими фонтанами.

Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 235 тысяч человек.

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