Президент Узбекистана предложил от имени ШОС оказать помощь Пакистану

CentralAsia (UZ) - 16 сентября на саммите ШОС в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поблагодарил премьер-министра Пакистана за актуальные вопросы, и призвал оказать посильную помощь от имени ШОС.

Ранее премьер министр Пакистана Шахбаз Шариф выступил с инициативой об обеспечении развития и продовольственной безопасности.

На саммите премьер министр Пакистана также высказал слова благодарности государствам, которые оказали гуманитарную помощь пострадавшему от наводнения Пакистану, а также призвал разработать в рамках ШОС программу по изменению климата.

«Пакистан из-за наводнения выглядит сейчас как большое море», — отметил Шахбаз Шариф.

«Если никто не будет возражать, позвольте от имени стран ШОС обратится к мировому сообществу с призывом оказать посильную гуманитарную помощь Пакистану в целях преодолении масштабных проблем», — сказал Шавкат Мирзиеев.