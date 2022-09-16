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На саммите в Самарканде принято решение о начале процедуры приема Беларуси в члены ШОС

CentralAsia (UZ) -  Решение о начале процедуры приема Беларуси в члены Шанхайской организации сотрудничества принято на саммите в Самарканде, передает Белта.

Соответствующий документ подписан по итогу заседания Совета глав государств - членов ШОС.

Беларусь с 2010 года является партнером по диалогу, а с 2015 года - наблюдателем в ШОС.

Принятие решения на саммите не означает автоматического изменения статуса страны. Согласно Положению о приеме новых членов в ШОС от 11 июня 2010 года государство-заявитель должно присоединиться к действующим в ШОС международным договорам (порядка 40), внести необходимые изменения в национальное законодательство (Индии и Пакистану для этого потребовалось порядка двух лет, соответствующие процедуры проходит Иран).

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