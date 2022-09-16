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МИД России призывает Кыргызстан и Таджикистан принять меры по прекращению эскалации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) -  МИД России призывает Кыргызстан и Таджикистан принять меры по прекращению эскалации. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон», - говорится в сообщении.

Как неоднократно заявляли в Бишкеке и Душанбе, основополагающей причиной конфликта является незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской государственной границы.

«В связи с этим подтверждаем нашу искреннюю готовность к оказанию любого приемлемого для наших партнеров содействия. Обращаем внимание на наличие в «арсенале» широкого набора средств, позволяющих обеспечить благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания», - говорится в заявленмм.

Также МИД призвал посреднические усилия генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности в целях скорейшего восстановления стабильности и недопущения эскалации конфликта.

«К сожалению, с обеих сторон есть убитые и раненные. В связи с этим выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших» ,- отмечается в сообщении.

На границе Кыргызстана и Таджикистана 14 сентября произошло несколько перестрелок.

Сегодня, 16 сентября, ситуация обострилась, идет обстрел.

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