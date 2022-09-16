Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем, - Александр Лукашенко

CentralAsia (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко в Самарканде в преддверии заседания Совета глав государств - членов ШОС провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, передает Белта.

«Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем», - заявил глава белорусского государства.

Он отметил, что формат встречи на полях саммита не позволяет сильно углубиться в вопросы развития отношений между Беларусью и Ираном. Но это возможность о чем-то предварительно договориться - встречах, повестке дня, поговорить о каких-то серьезных вопросах. «Это очень важно. И в этом есть возможность», - сказал президент.

Александр Лукашенко обозначил два вектора для министерств иностранных дел Беларуси и Ирана: интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

По его словам, у сторон уже сложились неплохие отношения, но их надо интенсифицировать: «Определить те направления, по которым мы будем строить отношения в перспективе между Ираном и Беларусью. А для этого наши специалисты, министры, министерства иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем. Отбросить то, что уже устарело. И оставить вопросы перспективного характера, по которым мы будем двигать наши отношения».

Накануне белорусский лидер провел ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.