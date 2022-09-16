Глава Беларуси предложил в рамках ШОС создать собственные финансовые механизмы

- Азия и мир, общество
- 16:25, 16 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября на саммите ШОС в Самарканде затронул тему санкций, а также предложил по-новому взглянуть на сотрудничество в банковской и финансовой сферах.
«ШОС объединяют государства единомышленники, которые опираются на принцип полицентричной модели и решительно противостоят попыткам отдельных стран и блоков сохранить однополярный мир. Результат попыток установить такой порядок в мире — жесточайший политический и экономический кризис», — заявил он.
По его словам, в этих условиях укрепление и расширение организации приобретает особое значение.
«Мы очень признательны за единогласную поддержку вопроса получения статуса полноправного члена», — подчеркнул глава Беларуси.
Он также добавил, что «сегодня следует по-новому взглянуть на сотрудничество в банковской и финансовой сферах».
«Незаконные санкции, отключение международных расчетов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платежных систем увеличения доли национальных валют в торговле, а также создании собственных финансовых механизмов в рамках ШОС. Это предоставит не только свободу выбора, но и свободу действий», — заявил Лукашенко.