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Лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Самарканде
Продолжение: Кто из президентов приехал на саммит ШОС в Самарканд? ФотоПредыстория: Президент Узбекистана анонсировал расширение партнерства ШОС

CentralAsia (UZ) -  Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), утвердили в пятницу по итогам заседаний в узком и расширенном составе главный документ саммита - Самаркандскую декларацию. Также утвержден пакет документов о взаимодействии в разных отраслях.

Как сообщалось ранее декларация определит совместные подходы к обеспечению региональной стабильности, устойчивому экономическому развитию, укреплению транспортно-коммуникационных связей, а также углублению культурного диалога.

Основные положения документа:

  • Страны ШОС осудили теракты по всему миру и намерены активно устранять условия, способствующие терроризму.
  • Страны ШОС считают важным наращивать международные усилия для противостояния вовлечению молодежи в террористические организации.
  • Лидеры стран ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела государств под предлогом противодействия терроризму.
  • Страны ШОС выступили за продолжение ядерного разоружения в мире.
  • Расширение ШОС и углубление международного сотрудничества послужат обеспечению безопасности и стабильности в регионе.
  • Одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права.
  • Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей инклюзивной реформы ВТО с упором на вопросы адаптации к современным экономическим реалиям.
  • Участники организации будут укреплять открытую многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО.

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