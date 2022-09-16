Лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), утвердили в пятницу по итогам заседаний в узком и расширенном составе главный документ саммита - Самаркандскую декларацию. Также утвержден пакет документов о взаимодействии в разных отраслях.

Как сообщалось ранее декларация определит совместные подходы к обеспечению региональной стабильности, устойчивому экономическому развитию, укреплению транспортно-коммуникационных связей, а также углублению культурного диалога.

Основные положения документа:

Страны ШОС осудили теракты по всему миру и намерены активно устранять условия, способствующие терроризму.

Страны ШОС считают важным наращивать международные усилия для противостояния вовлечению молодежи в террористические организации.

Лидеры стран ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела государств под предлогом противодействия терроризму.

Страны ШОС выступили за продолжение ядерного разоружения в мире.

Расширение ШОС и углубление международного сотрудничества послужат обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права.

Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей инклюзивной реформы ВТО с упором на вопросы адаптации к современным экономическим реалиям.

Участники организации будут укреплять открытую многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО.

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