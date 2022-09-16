Пакистан и Турция договорились о работе над проектом поставки газа из России

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях заседания Совета глав государств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, на котором обсуждались различные вопросы, в том числе двусторонних отношений.

По этому поводу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия, Казахстан и Узбекистан уже имеют некоторую инфраструктуру для газопроводов, передает издание valuehd.tv.

В ходе встречи Турция и Пакистан договорились о работе над проектом поставок газа из России в Пакистан, а также договорились о возможностях и реализации долгосрочных проектов, в том числе о развитии двусторонней торговли.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что считает Пакистан своим приоритетным партнером в Азии, а «отношения между двумя странами развиваются очень позитивно».

Президент Турции также сказал премьер-министру Шахбазу Шарифу, что у него остались хорошие воспоминания о ведении бизнеса со старшим братом пакистанского премьера Навазом Шарифом.

Днем ранее президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Шахбазом Шарифом заявил о возможности поставок газа в Пакистан по газопроводу.