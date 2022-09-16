Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, - СМИ

Сергей Горенко

CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко, по предварительным данным, погиб в результате взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР. Об этом передает «Интерфакс».

«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — говорится в сообщении.

Как пояснили в экстренных службах, в кабинете генпрокурора ЛНР в центре Луганска могло сработать самодельное взрывное устройство.

«По предварительным данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Это основная версия», — сказал собеседник агентства.

Пять ракет из американской системы залпового огня HIMARS попало по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в центре Херсона.

Кроме Луганска взрывы произошли в подконтрольном российским военным Херсоне.

Екатерина Губарева, называющая себе замглавы пророссийской администрации региона, утверждает в своем Telegram-канале, что удар нанесли «во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов».