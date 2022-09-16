Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске, - СМИ

- Азия и мир, политика
- 16:55, 16 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко, по предварительным данным, погиб в результате взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР. Об этом передает «Интерфакс».
«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — говорится в сообщении.
Как пояснили в экстренных службах, в кабинете генпрокурора ЛНР в центре Луганска могло сработать самодельное взрывное устройство.
«По предварительным данным, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Это основная версия», — сказал собеседник агентства.
Пять ракет из американской системы залпового огня HIMARS попало по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в центре Херсона.
Кроме Луганска взрывы произошли в подконтрольном российским военным Херсоне.
Екатерина Губарева, называющая себе замглавы пророссийской администрации региона, утверждает в своем Telegram-канале, что удар нанесли «во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов».