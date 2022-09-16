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В Самарканде состоялась встреча президента Казахстана с премьер-министром Пакистана

CentralAsia (KZ) -  В рамках проходящего в Самарканде саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Приветствуя Шахбаза Шарифа, Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования в связи с недавними разрушительными наводнениями в Пакистане, которые привели к гибели многих людей и нанесли значительный ущерб стране.

Токаев отметил, что в знак солидарности с дружественным народом Пакистана Казахстан оказал гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия и подтвердил готовность и впредь поддерживать Пакистан.

В свою очередь Шахбаз Шариф выразил большую признательность Президенту Казахстана за оказанную поддержку его страны в это сложное время. Премьер-министр Пакистана рассказал о масштабах наводнения, произошедшего вследствие климатических изменений. Он высказал готовность укреплять казахско-пакистанское многогранное сотрудничество и способствовать наращиванию торгово-экономического взаимодействия двух стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения региональной безопасности.

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