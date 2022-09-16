Первые леди Турции и Узбекистана встретились в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган находятся в Самарканде для участия в качестве почетных гостей в саммите глав государств-членов ШОС.

В рамках визита первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева встретилась с Эмине Эрдоган.

Эмине Эрдоган ознакомилась с достопримечательностями Самарканда, передает издание «Народное слово».

«Мы посетили бумажную фабрику в Самарканде, древнем городе Узбекистана. Тот факт, что самаркандская бумага сохранилась в первозданном виде на протяжении двух тысяч лет, вызвал у меня большое восхищение», - написала Эмине Эрдоган на своей странице в Instagram.

Также супруга президента Турции была ознакомлена с узбекскими национальными традициями, историческими обычаями, образцами ремесел.