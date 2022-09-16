Лидер Китая Си Цзиньпин покинул Самарканд

CentralAsia (UZ) - В пятницу, 16 сентября завершился государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан, который приехал ночью 14 сентября для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

16 сентября лидера Китая в Международном аэропорту Самарканда сопровождали премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица, передает УзА.

Расставаясь, Си Цзиньпин с Ш. Мирзиеевым договорились завтра провести официальные переговоры и обменяться мнениями по продвижению китайско-узбекских отношений.