Си Цзиньпин призвал не допустить «цветных революций»

CentralAsia (UZ) - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 16 сентября, что мир вступил в новый период потрясений и что партнеры, такие как президент России Владимир Путин и лидеры Центральной Азии, должны не допустить, чтобы иностранные державы спровоцировали «цветные революции». Об этом сообщает Reuters.

Си во время своей первой поездки за пределы Китая с начала 2020 года заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в древнем узбекском городе Шелкового пути Самарканде, что они должны поддерживать друг друга, чтобы сдерживать иностранное вмешательство.

«Мир вступил в новый период бурных перемен, мы должны уловить веяния времени, укрепить солидарность и сотрудничество и способствовать построению более тесного сообщества судеб с Шанхайской организацией сотрудничества», — сказал Си.

«Мы должны поддерживать усилия друг друга по защите интересов безопасности и развития, не допускать проведения цветных революций внешними силами и совместно противостоять вмешательству во внутренние дела других стран под любым предлогом», — отметил глава Китая.