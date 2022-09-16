Азербайджан опроверг заявление Армении об окружении ряда азербайджанских подразделений

// Минобороны Армении

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Азербайджана назвало дезинформацией заявление Генштаба ВС Армении о том, что часть азербайджанских подразделений на границе попала в окружение. Об этом сообщает Sonxeber.

«Заявление главы Генштаба ВС Армении о том, что часть подразделений ВС Азербайджана (на границе) попала в окружение, является абсолютной ложью и очередной дезинформацией. ВС Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку», - сказали в Министерстве обороны Азербайджана.

Стратегическая инициатива и стратегическое преимущество принадлежат Азербайджану, утверждает Минобороны.

Ранее начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян заявил на брифинге для послов иностранных государств в Джермуке, что Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении в направлении Джермука на востоке страны на 7,5 км.

В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана произошли боестолкновения на границе. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ направила свою миссию для оценки обстановки на границе, но отказалась отправлять свои войска. Миссия прибыла в страну в ночь на 16 сентября. 15 сентября в Ереване объявили о достижении перемирия с Баку.