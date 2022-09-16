По итогам саммита ШОС в Самарканде подписано 44 документа (список)

- Узбекистан, общество
- 22:33, 16 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - По итогам саммита ШОС, завершившегося в Самарканде, 16 сентября была подписана Самаркандская декларация Совета глав государств-членов ШОС, а также принято рекордное количество соглашений, концепций, программ и иных решений – всего 44 документа. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В том числе решения:
- о Комплексном плане действий на 2023-2027 гг. по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС;
- о Концепции государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров;
- Положение о почётном звании «Посол доброй воли ШОС»;
- о «Дорожной карте» по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах государств-членов ШОС;
- о подписании Меморандума об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС;
- о начале процедуры приёма Республики Беларусь в члены ШОС;
- о предоставлении Мальдивской Республике, Бахрейну, Объединённым Арабским Эмиратам, Республике Союз Мьянма, Государству Кувейт статуса партнера по диалогу ШОС;
- об объявлении города Варанаси (Индия) туристической и культурной столицей ШОС в 2022-2023 годах;
- о подписании Меморандума между Секретариатом ШОС и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
- о докладах Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации за прошедший год и Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности в 2021 году;
- о прекращении действия Решений Совета глав государств ШОС;
Также были приняты заявления Совета глав государств ШОС по следующим направлениям:
- об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок;
- об обеспечении глобальной продовольственной безопасности;
Кроме того, в рамках мероприятия подписаны следующие документы:
- Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС;
- Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере туризма;
- Рамочные основы сотрудничества в сфере торговли услугами между государствами-членами ШОС;
- Меморандум между уполномоченными органами стран ШОС о сотрудничестве в области музейного дела;
- Соглашение между уполномоченными органами стран ШОС о сотрудничестве в области карантина растений;
- Программа сотрудничества стран ШОС в области использования возобновляемых источников энергии;
- Программа инфраструктурного развития стран ШОС;
- Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами стран ШОС;
- Программа ШОС по развитию цифровой грамотности;
- Программа сотрудничества государств-членов ШОС по развитию искусственного интеллекта;
- «Дорожная карта» по сотрудничеству между медицинскими организациями государств-членов ШОС в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний;
- План действий по научно-техническому сотрудничеству в приоритетных направлениях между государствами-членами ШОС (2022-2025 годы);
- План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли ШОС;
- Концепция взаимодействия стран ШОС в области «умного» сельского хозяйства и внедрения агроинноваций;
- Меморандум между секретариатами ШОС и Лиги арабских государств;
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и другие документы.
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