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По итогам саммита ШОС в Самарканде подписано 44 документа (список)

CentralAsia (UZ) -  По итогам саммита ШОС, завершившегося в Самарканде, 16 сентября была подписана Самаркандская декларация Совета глав государств-членов ШОС, а также принято рекордное количество соглашений, концепций, программ и иных решений – всего 44 документа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В том числе решения:

  • о Комплексном плане действий на 2023-2027 гг. по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС;
  • о Концепции государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров;
  • Положение о почётном звании «Посол доброй воли ШОС»;
  • о «Дорожной карте» по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах государств-членов ШОС;
  • о подписании Меморандума об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС;
  • о начале процедуры приёма Республики Беларусь в члены ШОС;
  • о предоставлении Мальдивской Республике, Бахрейну, Объединённым Арабским Эмиратам, Республике Союз Мьянма, Государству Кувейт статуса партнера по диалогу ШОС;
  • об объявлении города Варанаси (Индия) туристической и культурной столицей ШОС в 2022-2023 годах;
  • о подписании Меморандума между Секретариатом ШОС и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
  • о докладах Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации за прошедший год и Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности в 2021 году;
  • о прекращении действия Решений Совета глав государств ШОС;

Также были приняты заявления Совета глав государств ШОС по следующим направлениям:

  • об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок;
  • об обеспечении глобальной продовольственной безопасности;

Кроме того, в рамках мероприятия подписаны следующие документы:

  • Меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС;
  • Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере туризма;
  • Рамочные основы сотрудничества в сфере торговли услугами между государствами-членами ШОС;
  • Меморандум между уполномоченными органами стран ШОС о сотрудничестве в области музейного дела;
  • Соглашение между уполномоченными органами стран ШОС о сотрудничестве в области карантина растений;
  • Программа сотрудничества стран ШОС в области использования возобновляемых источников энергии;
  • Программа инфраструктурного развития стран ШОС;
  • Программа стимулирования промышленной кооперации между деловыми кругами стран ШОС;
  • Программа ШОС по развитию цифровой грамотности;
  • Программа сотрудничества государств-членов ШОС по развитию искусственного интеллекта;
  • «Дорожная карта» по сотрудничеству между медицинскими организациями государств-членов ШОС в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний;
  • План действий по научно-техническому сотрудничеству в приоритетных направлениях между государствами-членами ШОС (2022-2025 годы);
  • План совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли ШОС;
  • Концепция взаимодействия стран ШОС в области «умного» сельского хозяйства и внедрения агроинноваций;
  • Меморандум между секретариатами ШОС и Лиги арабских государств;
  • Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
  • Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и другие документы.
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