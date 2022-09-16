Главы Узбекистана и Индии обсудили перспективы укрепления партнерства

CentralAsia (UZ) - 16 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Самарканде встречу с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, пребывающим в Узбекистане для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества и расширения масштабов отношений стратегического партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры констатировали рост объемов двусторонней торговли. С начала текущего года товарооборот вырос на 30 процентов. За последние шесть лет число совместных предприятий увеличилось в 5 раз.

Подчеркнута заинтересованность Узбекистана в укреплении транспортных связей с Индией, в том числе с использованием порта «Чабахар».

Отдельной темой переговоров стали вопросы расширения культурно-гуманитарного сотрудничества. В последние годы в Узбекистане открылись три индийских университета.

Состоялся обмен мнениями по вопросам гуманитарной помощи и содействию экономическому восстановлению Афганистана.

Достигнута договоренность о принятии дополнительных мер по продвижению совместных проектов и программ сотрудничества в приоритетных сферах взаимодействия.