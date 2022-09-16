Президенты Узбекистана и Турции провели встречу на полях ШОС в Самарканде

CentralAsia (UZ) - 16 сентября в рамках Самаркандского саммита ШОС состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Турции и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи лидеры обменялись мнениями по вопросам активизации многопланового узбекско-турецкого сотрудничества.

Достигнуты дальнейшие договоренности о реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, транспорта, электротехники, текстильной и кожевенной промышленности, стройматериалов, инноваций, высоких технологий, туризма и культуры.

В качестве перспективного направления особо выделена энергетическая отрасль. В последние годы стороны реализуют проекты на сумму почти 1 миллиард долларов.

На встрече был также рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках планируемого саммита Организации тюркских государств в Самарканде.