экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лхагвагэрэл завоевал серебряную медаль в самом тяжелом весе чемпионата мира по вольной борьбе

CentralAsia (MNG) -  Молодой борец Лхагвагэрэл Мөнхтөр, попробовавший свои силы на чемпионате мира по вольной борьбе среди мужчин до 125 кг в Белграде, Сербия, уступил в чемпионате известному турецкому борцу Тахе Акгюлю со счетом 6:2 и завоевал серебряную медаль.

Он победил чемпиона Азии 2021 года Олега Болтина из Казахстана в четвертьфинале и встретился с Гено Петриашвили из Грузии в полуфинале.

Лхагвагэрэл победил со счетом 4:2 над серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионом мира 2017, 2018 и 2019 годов Гено Петриашвили Грузии в полуфинале.

Таха Акгюль — турецкий борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы (2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021,2022) и чемпион Европейских игр 2015 года.

Лхагвагэрэл Мөнхтөр (род. 1998, Улан-Батор) — монгольский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира, участник Олимпийских игр.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Главы Узбекистана и Индии обсудили перспективы укрепления партнерства
  • США и ЕС стали оказывать давление на Турцию из-за карт «Мир», - СМИ
  • Папа Римский: Помогать Украине оружием – морально приемлемо


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com