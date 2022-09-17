Лхагвагэрэл завоевал серебряную медаль в самом тяжелом весе чемпионата мира по вольной борьбе

CentralAsia (MNG) - Молодой борец Лхагвагэрэл Мөнхтөр, попробовавший свои силы на чемпионате мира по вольной борьбе среди мужчин до 125 кг в Белграде, Сербия, уступил в чемпионате известному турецкому борцу Тахе Акгюлю со счетом 6:2 и завоевал серебряную медаль.

Он победил чемпиона Азии 2021 года Олега Болтина из Казахстана в четвертьфинале и встретился с Гено Петриашвили из Грузии в полуфинале.

Лхагвагэрэл победил со счетом 4:2 над серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионом мира 2017, 2018 и 2019 годов Гено Петриашвили Грузии в полуфинале.

В мужской вольной борьбе до 125 кг М. Лхагвагэрэл из ??Монголии победил со счетом 4:2 над серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионом мира 2017, 2018 и 2019 годов Гено Петриашвили из ??Грузии в полуфинале на этапе в Белграде. pic.twitter.com/ln5JH0REVx — Bystander Майдар (@Tatarmai) September 16, 2022

Таха Акгюль — турецкий борец вольного стиля, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы (2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021,2022) и чемпион Европейских игр 2015 года.

Лхагвагэрэл Мөнхтөр (род. 1998, Улан-Батор) — монгольский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира, участник Олимпийских игр.

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