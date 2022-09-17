Турция призвала к диалогу для разрешения конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном

CentralAsia (CA) - МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с недавним конфликтом на границе Кыргызстана и Таджикистана.

«Мы надеемся, что эта напряженность между двумя дружественными и братскими странами будет немедленно прекращена, без какой-либо эскалации, и что проблемы будут решены мирным путем через диалог», - говорится в заявлении ведомства.

На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана она прекратилась.

Но 16 сентября перестрелка продолжилась. По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы в Баткенском районе.

В 16:00 Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня. Однако позже таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников.