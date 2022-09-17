Турция призвала к диалогу для разрешения конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном

- Азия и мир, политика
- 9:41, 17 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с недавним конфликтом на границе Кыргызстана и Таджикистана.
«Мы надеемся, что эта напряженность между двумя дружественными и братскими странами будет немедленно прекращена, без какой-либо эскалации, и что проблемы будут решены мирным путем через диалог», - говорится в заявлении ведомства.
На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана она прекратилась.
Но 16 сентября перестрелка продолжилась. По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы в Баткенском районе.
В 16:00 Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня. Однако позже таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников.