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Турция призвала к диалогу для разрешения конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном

CentralAsia (CA) -  МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с недавним конфликтом на границе Кыргызстана и Таджикистана.

«Мы надеемся, что эта напряженность между двумя дружественными и братскими странами будет немедленно прекращена, без какой-либо эскалации, и что проблемы будут решены мирным путем через диалог», - говорится в заявлении ведомства.

На кыргызско-таджикской границе 14 сентября началась перестрелка между пограничниками двух республик. После переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана она прекратилась.

Но 16 сентября перестрелка продолжилась. По данным Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру границы в Баткенском районе.

В 16:00 Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня. Однако позже таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников.

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