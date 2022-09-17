Путин рассказал о ходе военных действий в Украине

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин назвал «сдержанными» удары российской армии, наносимые по Украине в ответ на обстрелы территорий России. Он заявил, что в будущем вооруженные силы РФ могут начать наносить более серьезные удары по Украине.

«В ходе нее (военной «спецоперации» РФ), конечно, мы видим эти попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени»,— сказал президент в ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Узбекистане.

По словам российского президента, план военной «операции» в Украине не будет корректироваться, даже несмотря на контрнаступление ВСУ. «Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут»,— подчеркнул глава государства. О самом контрнаступлении Украины он сказал: «Флаг в руки».

Путин также напомнил, что в военных действиях Россия задействовала не всю армию, а «только ее контрактную часть». «Поэтому мы и не спешим в этой части. Но большому счету, по сути своей изменений нет. Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется», — заявил президент.