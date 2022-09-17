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Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима

CentralAsia (CA) -  Власти Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщило Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что безвизовый режим для граждан России истек 31 июля и не был продлен. При этом с марта 2020 года он не был применим на практике из-за ограничений на въезд в связи с пандемией коронавируса.

Тайвань ввел безвизовый режим для россиян в 2018 году на экспериментальной основе. Гражданам России разрешалось находиться на острове без виз до 14 дней. Такие правила распространялись на поездки с целью туризма, для участия в деловых мероприятиях, международных выставках, посещения родственников.

Однако гражданам США, Австралии и стран Евросоюза с 12 марта не нужны визы для посещения Тайваня при условии прохождения трехдневного карантина.

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