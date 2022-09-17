В материковой части Китая выявили первый случай заболевания оспой обезьян

CentralAsia (CA) - Китайские медики 16 сентября зафиксировали первый завозной случай заболевания оспой обезьян в материковой части страны. Как сообщило Центральное телевидение Китая, заболевшего выявили в городе Чунцин на юго-западе КНР.

Носитель вируса оспы прибыл из-за рубежа, его сразу поместили на карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Во время изоляции медики обнаружили у прибывшего в Китай гражданина сыпь. Лабораторный тест подтвердил заболевание оспой обезьян.

Телеканал со ссылкой на эксперта сообщает, что риск распространения заболевания относительно низок, так как заболевший был помещен на карантин после прибытия.

В конце июня заболевший оспой обезьян был выявлен на острове Тайвань. В начале сентября заболевший был выявлен в Гонконге.