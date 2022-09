ISW: Украинские войска взяли город Купянск и продолжают наступление к востоку от реки Оскол (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 на 17 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, 16 сентября украинские войска захватили весь город Купянск, продолжая наступательные операции к востоку от реки Оскол.

Выводы института:

Президент России Владимир Путин сказал, что Россия «довольно сдержанно реагирует» на украинские «террористические акты попытки нанести ущерб гражданской инфраструктуре» в ходе вопросов и ответов с журналистами после заседания Шанхайской организации сотрудничества 16 сентября. Он продолжил: «Недавно российские вооруженные силы нанесли несколько чувствительных ударов», которые являются «предупредительными выстрелами».

Сообщается, что в ночь с 15 на 16 сентября украинские силы обстреляли цели в Валуйках Белгородской области России.

Украинские силы нанесли удар по оккупационному штабу России в Херсоне, вероятно, с помощью HIMARS, и продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области в рамках продолжающегося южного контрнаступления.