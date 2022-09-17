CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк (США). Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках поездки Токаев примет участие в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, планируется проведение серии встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.

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