10 человек погибли в результате наводнения в Италии. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Десять человек погибли в результате наводнения в провинции Анкона на востоке Италии, еще трое пропали без вести, среди них один ребенок, сообщает агентство ANSA со ссылкой на префектуру Анконы.

В ночь на 16 сентября на регион неожиданно обрушился мощный ливень, за 2-3 часа выпало около 400 мм осадков, в нескольких городах затопило улицы, дома и дороги. Одного из погибших обнаружили в затопленном автомобиле. Среди пропавших есть женщина с восьмилетним ребенком.

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Совет министров ввел чрезвычайное положение в регионе Марке, в котором расположена провинция Анкона, и утвердил первый транш финансирования в размере 5 миллионов евро.

Глава департамента гражданской защиты Фабрицио Курсио заявил, что в пострадавшем регионе за час выпала почти треть годовой нормы осадков, а в некоторых районах выпало вдвое больше дождей, чем летом.

Также отмечается, что в пункты временного размещения были помещены уже 150 человек, и это число продолжает расти.

Помимо человеческих жертв, значительный ущерб был нанесен инфраструктуре. Из-за разлива реки были повреждены каменные балюстрады моста Гарибальди в историческом центре Сенигаллии.